Bendrovių katalogas
Frima
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Frima, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Frima Studio develops video games for various platforms, including online, console, television, and mobile devices. The company caters to the media and entertainment industries.

    http://frimastudio.com
    Svetainė
    2003
    Įkūrimo metai
    751
    Darbuotojų skaičius
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Frima

    Susijusios bendrovės

    • Airbnb
    • Flipkart
    • Square
    • Snap
    • Microsoft
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai