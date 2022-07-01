Bendrovių katalogas
Fresha
Fresha Atlyginimai

Fresha atlyginimas svyruoja nuo $64,118 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $236,500 Produkto vadovas aukščiausiame taške.

Programinės įrangos inžinierius
Median $127K
Rinkodara
$64.1K
Produkto vadovas
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Personalo specialistas
$92.8K
Pardavimai
$103K
DUK

Didžiausią atlyginimą Fresha gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $236,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fresha yra $102,900.

