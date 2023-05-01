Bendrovių katalogas
FreeWire Technologies
FreeWire Technologies Atlyginimai

FreeWire Technologies atlyginimas svyruoja nuo $77,610 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $181,090 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų FreeWire Technologies. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/18/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $180K
Žmogiškieji ištekliai
$77.6K
Mechanikos inžinierius
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Produkto vadovas
$181K
DUK

Didžiausią atlyginimą FreeWire Technologies gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $181,090. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija FreeWire Technologies yra $156,330.

