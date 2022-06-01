Bendrovių katalogas
Freeman Atlyginimai

Freeman atlyginimas svyruoja nuo $74,772 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $127,360 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Freeman. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/18/2025

Klientų aptarnavimas
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Produkto dizaineris
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pardavimai
$74.8K
Programinės įrangos inžinierius
$127K
DUK

Didžiausią atlyginimą Freeman gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $127,360. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Freeman yra $110,550.

