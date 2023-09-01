Freedom Forever Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Freedom Forever atlyginimas svyruoja nuo $75,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $110,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Freedom Forever. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/22/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $75K
Produkto vadovas
Median $110K
DUK

Didžiausią atlyginimą Freedom Forever gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $110,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Freedom Forever yra $92,500.

