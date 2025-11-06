Bendrovių katalogas
Four Seasons Hotel
Four Seasons Hotel Produkto dizaineris Atlyginimai Greater Toronto Area vietovėje

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Greater Toronto Area Four Seasons Hotel įmonėje svyruoja nuo CA$48.4K iki CA$68.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Four Seasons Hotel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$55K - CA$65.2K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$48.4KCA$55KCA$65.2KCA$68.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Four Seasons Hotel?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Four Seasons Hotel in Greater Toronto Area siekia metinę bendrą kompensaciją CA$68,776. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Four Seasons Hotel Produkto dizaineris pozicijai in Greater Toronto Area yra CA$48,442.

