Bendrovių katalogas
Fortinet
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • United States

Fortinet Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai United States vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Fortinet įmonėje svyruoja nuo $128K per year P1 lygiui iki $281K per year P6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $213K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fortinet bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
Software Engineer 1(Pradedančiojo lygis)
$128K
$106K
$16K
$5.7K
P2
Software Engineer 2
$155K
$141K
$13.4K
$0
P3
Senior Software Engineer
$207K
$172K
$31.1K
$4.4K
P4
Staff Software Engineer
$258K
$202K
$47.4K
$8.9K
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Fortinet kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Interneto svetainių kūrėjas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Fortinet in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $360,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fortinet Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $205,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Fortinet

Susijusios bendrovės

  • Check Point Software
  • Citrix
  • McAfee
  • Zscaler
  • Ciena
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai