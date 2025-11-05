Bendrovių katalogas
Fortinet Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Northern Virginia Washington DC vietovėje

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fortinet bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Fortinet kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Interneto svetainių kūrėjas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Fortinet in Northern Virginia Washington DC siekia metinę bendrą kompensaciją $385,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fortinet Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Northern Virginia Washington DC yra $328,000.

