Fortinet Produkto vadovas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma Fortinet įmonėje yra $410K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fortinet bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$410K
Lygis
P6
Bazinis
$350K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$60K
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
20 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Fortinet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Fortinet kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Fortinet in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $510,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fortinet Produkto vadovas pozicijai in San Francisco Bay Area yra $410,000.

Kiti ištekliai