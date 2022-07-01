Bendrovių katalogas
Foresight Sports
Foresight Sports Atlyginimai

Foresight Sports atlyginimas svyruoja nuo $105,525 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $132,600 Projektų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Foresight Sports. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Techninės įrangos inžinierius
$118K
Projektų vadovas
$133K
Programinės įrangos inžinierius
$106K

DUK

Didžiausią atlyginimą Foresight Sports gauna Projektų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $132,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Foresight Sports yra $117,585.

