Fluidra Atlyginimai

Fluidra atlyginimas svyruoja nuo $49,668 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $217,260 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Fluidra. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Produkto vadovas
Median $59.9K
Žmogiškieji ištekliai
$145K
Rinkodara
$59.6K

Produkto dizaineris
$166K
Personalo specialistas
$143K
Programinės įrangos inžinierius
$49.7K
Sprendimų architektas
$217K
DUK

Den högst betalda rollen som rapporterats på Fluidra är Sprendimų architektas at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $217,260. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fluidra är $142,800.

