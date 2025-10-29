Bendrovių katalogas
Flourish
Flourish Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United States Flourish įmonėje svyruoja nuo $179K iki $244K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Flourish bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$191K - $231K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$179K$191K$231K$244K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Flourish?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Flourish in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $243,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Flourish Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $178,500.

