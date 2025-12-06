Bendrovių katalogas
Fiverr
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Rizikos kapitalo investuotojas

  • Visi Rizikos kapitalo investuotojas atlyginimai

Fiverr Rizikos kapitalo investuotojas Atlyginimai

Vidutinė Rizikos kapitalo investuotojas bendra kompensacija in Israel Fiverr įmonėje svyruoja nuo ₪216K iki ₪307K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fiverr bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$73K - $86.5K
Israel
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$64.3K$73K$86.5K$91.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Rizikos kapitalo investuotojas pateikimų įmonėje Fiverr kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Fiverr?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Rizikos kapitalo investuotojas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai Fiverr in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪307,005. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fiverr Rizikos kapitalo investuotojas pozicijai in Israel yra ₪216,238.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Fiverr

Susijusios bendrovės

  • Citi
  • Morgan Stanley
  • Blackstone
  • Olo
  • Weedmaps
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fiverr/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.