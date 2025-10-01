Bendrovių katalogas
Fiverr
Fiverr Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Tel Aviv Metropolitan Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Tel Aviv Metropolitan Area paketo suma Fiverr įmonėje yra ₪508K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fiverr bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Iš viso per metus
₪508K
Lygis
hidden
Bazinis
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Priedas
₪0
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Fiverr?

₪560K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją ₪640,011. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fiverr Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Tel Aviv Metropolitan Area yra ₪489,826.

Kiti ištekliai