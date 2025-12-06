Bendrovių katalogas
Fiverr
Fiverr Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in Pakistan Fiverr įmonėje svyruoja nuo PKR 233K iki PKR 332K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fiverr bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$940 - $1.1K
Pakistan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$830$940$1.1K$1.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Fiverr?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Fiverr in Pakistan siekia metinę bendrą kompensaciją PKR 331,883. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fiverr Produkto dizaineris pozicijai in Pakistan yra PKR 233,443.

