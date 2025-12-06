Bendrovių katalogas
Fiverr
Fiverr Reklamos tekstų autorius Atlyginimai

Vidutinė Reklamos tekstų autorius bendra kompensacija in United States Fiverr įmonėje svyruoja nuo $82K iki $117K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fiverr bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$94K - $110K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$82K$94K$110K$117K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Fiverr?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Reklamos tekstų autorius pozicijai Fiverr in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $117,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fiverr Reklamos tekstų autorius pozicijai in United States yra $82,000.

