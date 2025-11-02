Vidutinė Buhalteris bendra kompensacija in United States Fisher Island Club įmonėje svyruoja nuo $49.2K iki $71.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fisher Island Club bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
