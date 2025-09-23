Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in New Zealand Fisher & Paykel Healthcare įmonėje svyruoja nuo NZ$154K iki NZ$215K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fisher & Paykel Healthcare bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!