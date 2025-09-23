Bendrovių katalogas
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in New Zealand Fisher & Paykel Healthcare įmonėje svyruoja nuo NZ$114K iki NZ$163K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fisher & Paykel Healthcare bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

NZ$129K - NZ$147K
New Zealand
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
NZ$114KNZ$129KNZ$147KNZ$163K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Fisher & Paykel Healthcare?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand siekia metinę bendrą kompensaciją NZ$162,544. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fisher & Paykel Healthcare Projektų vadovas pozicijai in New Zealand yra NZ$114,332.

Kiti ištekliai