Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in New Zealand Fisher & Paykel Healthcare įmonėje svyruoja nuo NZ$72K iki NZ$101K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fisher & Paykel Healthcare bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

NZ$78K - NZ$90.7K
New Zealand
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
NZ$72KNZ$78KNZ$90.7KNZ$101K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Fisher & Paykel Healthcare?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand siekia metinę bendrą kompensaciją NZ$100,859. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fisher & Paykel Healthcare Produkto dizaineris pozicijai in New Zealand yra NZ$72,042.

