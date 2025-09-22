Bendrovių katalogas
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius bendra kompensacija in New Zealand Fisher & Paykel Healthcare įmonėje svyruoja nuo NZ$126K iki NZ$176K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fisher & Paykel Healthcare bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

NZ$135K - NZ$159K
New Zealand
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
NZ$126KNZ$135KNZ$159KNZ$176K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Fisher & Paykel Healthcare?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand siekia metinę bendrą kompensaciją NZ$175,705. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fisher & Paykel Healthcare Techninės įrangos inžinierius pozicijai in New Zealand yra NZ$126,148.

