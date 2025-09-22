Bendrovių katalogas
First National Technlogy Solutions
First National Technlogy Solutions Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija First National Technlogy Solutions įmonėje svyruoja nuo $109K iki $148K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą First National Technlogy Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$116K - $141K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$109K$116K$141K$148K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai First National Technlogy Solutions?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai First National Technlogy Solutions siekia metinę bendrą kompensaciją $148,480. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija First National Technlogy Solutions Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra $108,800.

