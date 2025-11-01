Bendrovių katalogas
First Line Software Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in Russia First Line Software įmonėje svyruoja nuo RUB 1.6M iki RUB 2.28M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą First Line Software bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

RUB 1.83M - RUB 2.15M
Russia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
RUB 1.6MRUB 1.83MRUB 2.15MRUB 2.28M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai First Line Software in Russia siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 2,283,213. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija First Line Software Duomenų mokslininkas pozicijai in Russia yra RUB 1,600,200.

