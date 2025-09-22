Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United States First Command įmonėje svyruoja nuo $70.5K iki $103K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą First Command bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!