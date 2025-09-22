Bendrovių katalogas
First American Financial
  • Sprendimų architektas

  • Visi Sprendimų architektas atlyginimai

First American Financial Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas kompensacijos in United States paketo suma First American Financial įmonėje yra $325K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą First American Financial bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Iš viso per metus
$325K
Lygis
Principal Engineer
Bazinis
$273K
Stock (/yr)
$25K
Priedas
$27.3K
Metai įmonėje
7 Metai
Patirties metai
20 Metai
Kokie yra karjeros lygiai First American Financial?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai First American Financial in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $382,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija First American Financial Sprendimų architektas pozicijai in United States yra $300,300.

