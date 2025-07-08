Bendrovių katalogas
Firework Atlyginimai

Firework atlyginimas svyruoja nuo $149,250 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $246,225 Verslo plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Firework. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/4/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $205K
Verslo plėtra
$246K
Klientų sėkmė
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Produkto vadovas
$149K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$239K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Firework kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Firework είναι Verslo plėtra at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $246,225. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Firework είναι $205,000.

