Bendrovių katalogas
Fireblocks
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Verslo plėtra

  • Visi Verslo plėtra atlyginimai

Fireblocks Verslo plėtra Atlyginimai

Vidutinė Verslo plėtra bendra kompensacija in United Kingdom Fireblocks įmonėje svyruoja nuo £64.4K iki £90.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fireblocks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$93.7K - $109K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$86.6K$93.7K$109K$121K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Verslo plėtra pateikimų įmonėje Fireblocks kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Fireblocks kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Verslo plėtra pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Fireblocks in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £90,165. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fireblocks Verslo plėtra pozicijai in United Kingdom yra £64,404.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Fireblocks

Susijusios bendrovės

  • Lyft
  • Netflix
  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/business-development.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.