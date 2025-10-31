Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Bangladesh Field Nation įmonėje svyruoja nuo BDT 2.91M iki BDT 4.24M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Field Nation bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
