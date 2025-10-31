Bendrovių katalogas
Field Nation Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Bangladesh Field Nation įmonėje svyruoja nuo BDT 2.91M iki BDT 4.24M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Field Nation bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

BDT 3.35M - BDT 3.81M
Bangladesh
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
BDT 2.91MBDT 3.35MBDT 3.81MBDT 4.24M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Field Nation in Bangladesh siekia metinę bendrą kompensaciją BDT 4,244,534. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Field Nation Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Bangladesh yra BDT 2,913,621.

