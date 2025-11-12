Bendrovių katalogas
Fidelity Investments
Fidelity Investments Duomenų architektas Atlyginimai Raleigh-Durham Area vietovėje

Duomenų architektas kompensacija in Raleigh-Durham Area Fidelity Investments įmonėje svyruoja nuo $83.2K per year L3 lygiui iki $173K per year L6 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fidelity Investments bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L3
$83.2K
$81.3K
$0
$1.9K
L4
$110K
$103K
$0
$6.5K
L5
$136K
$120K
$0
$15.7K
L6
$173K
$139K
$0
$33.2K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Fidelity Investments kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų architektas pozicijai Fidelity Investments in Raleigh-Durham Area siekia metinę bendrą kompensaciją $180,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fidelity Investments Duomenų architektas pozicijai in Raleigh-Durham Area yra $133,000.

