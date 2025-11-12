Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in New York City Area Fidelity Investments įmonėje svyruoja nuo $108K per year L4 lygiui iki $161K per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $129K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fidelity Investments bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$108K
$98.2K
$2.1K
$7.4K
L5
$161K
$130K
$6K
$25.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Fidelity Investments kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)