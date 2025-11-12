Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Dallas Area Fidelity Investments įmonėje svyruoja nuo $89.9K per year L3 lygiui iki $219K per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Dallas Area paketo suma yra $96.5K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fidelity Investments bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L3
$89.9K
$83.9K
$77
$5.9K
L4
$116K
$105K
$3.1K
$8.6K
L5
$148K
$124K
$6.6K
$17.4K
L6
$184K
$145K
$7.6K
$31.8K
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Fidelity Investments kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)