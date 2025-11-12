Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Fidelity Investments įmonėje svyruoja nuo ₹1.34M per year L3 lygiui iki ₹2.64M per year L5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹1.7M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fidelity Investments bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L3
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Fidelity Investments kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)