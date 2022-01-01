Bendrovių katalogas
Fidelity Investments
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Fidelity Investments Atlyginimai

Fidelity Investments atlyginimas svyruoja nuo $7,960 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $446,667 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Fidelity Investments. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/5/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobiliosios programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Kriptografijos inžinierius

Sistemų inžinierius

Duomenų mokslininkas
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Produkto vadovas
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Verslo analitikas
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Sprendimų architektas
L6 $166K
L7 $233K

Duomenų architektas

Debesijos architektas

Cloud Security Architect

Finansų analitikas
L3 $69.6K
L6 $138K
Klientų aptarnavimas
Median $60K
Produkto dizaineris
L4 $105K
L5 $140K

UX dizaineris

Duomenų analitikas
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Valdymo konsultantas
Median $160K
Projektų vadovas
Median $163K
Duomenų mokslo vadovas
Median $250K
Rinkodara
Median $155K
Programų vadovas
Median $192K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $138K
Pardavimai
Median $96K
UX tyrinėtojas
Median $240K
Aktuaras
Median $135K
Techninių programų vadovas
Median $98K
Rizikos kapitalo investuotojas
Median $185K

Vyriausiasis specialistas

Buhalteris
$102K

Techninis buhalteris

Administracijos asistentas
$60.2K
Verslo operacijos
$69.2K
Elektros inžinierius
$398K
Žmogiškieji ištekliai
$8K
Produkto dizaino vadovas
$234K
Personalo specialistas
$70.4K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Fidelity Investments kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Fidelity Investments gauna Programinės įrangos inžinierius at the L9|VP Software Engineering level su metine bendra kompensacija $446,667. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fidelity Investments yra $157,072.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Fidelity Investments

Susijusios bendrovės

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai