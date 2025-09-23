Bendrovių katalogas
Fidelity International
Fidelity International Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in United Kingdom Fidelity International įmonėje svyruoja nuo £77.2K iki £110K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fidelity International bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£88.5K - £104K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£77.2K£88.5K£104K£110K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

£121K

Kokie yra karjeros lygiai Fidelity International?

DUK

The highest paying salary package reported for a Sprendimų architektas at Fidelity International in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £110,202. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity International for the Sprendimų architektas role in United Kingdom is £77,236.

