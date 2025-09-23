Bendrovių katalogas
Fidelity International
Fidelity International Verslo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Verslo analitikas bendra kompensacija in India Fidelity International įmonėje svyruoja nuo ₹2.28M iki ₹3.12M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fidelity International bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹2.47M - ₹2.93M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹2.28M₹2.47M₹2.93M₹3.12M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

₹13.98M

Kokie yra karjeros lygiai Fidelity International?

DUK

The highest paying salary package reported for a Verslo analitikas at Fidelity International in India sits at a yearly total compensation of ₹3,115,846. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity International for the Verslo analitikas role in India is ₹2,275,922.

