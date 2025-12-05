Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Fetch įmonėje svyruoja nuo $111K per year Software Engineer I lygiui iki $205K per year Staff Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $150K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fetch bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Fetch kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
