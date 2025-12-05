Bendrovių katalogas
Ferrovial
Ferrovial Statybos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Statybos inžinierius bendra kompensacija in Spain Ferrovial įmonėje svyruoja nuo €27.1K iki €39.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ferrovial bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$35.5K - $41.2K
Spain
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Ferrovial?

Didžiausias atlyginimų paketas Statybos inžinierius pozicijai Ferrovial in Spain siekia metinę bendrą kompensaciją €39,348. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ferrovial Statybos inžinierius pozicijai in Spain yra €27,113.

