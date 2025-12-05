Bendrovių katalogas
Fazz
Fazz Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in Singapore Fazz įmonėje svyruoja nuo SGD 218K iki SGD 310K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fazz bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$192K - $227K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$169K$192K$227K$240K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Fazz?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Fazz in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 309,688. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fazz Projektų vadovas pozicijai in Singapore yra SGD 218,128.

Kiti ištekliai

