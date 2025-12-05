Bendrovių katalogas
Fazz Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Indonesia Fazz įmonėje svyruoja nuo IDR 497.63M iki IDR 681.28M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fazz bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$32.8K - $38.9K
Indonesia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$30.2K$32.8K$38.9K$41.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Fazz in Indonesia siekia metinę bendrą kompensaciją IDR 681,279,435. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fazz Produkto vadovas pozicijai in Indonesia yra IDR 497,630,196.

Kiti ištekliai

