Fazz Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in Singapore Fazz įmonėje svyruoja nuo SGD 49.3K iki SGD 68.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fazz bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$40.9K - $48.2K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Fazz in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 68,621. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fazz Duomenų mokslininkas pozicijai in Singapore yra SGD 49,266.

