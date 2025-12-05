Bendrovių katalogas
Fast Retailing
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Fast Retailing Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Japan Fast Retailing įmonėje svyruoja nuo ¥8.81M iki ¥12.33M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Fast Retailing bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$63.9K - $74.3K
Japan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$59K$63.9K$74.3K$82.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Fast Retailing?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Fast Retailing in Japan siekia metinę bendrą kompensaciją ¥12,330,326. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fast Retailing Produkto vadovas pozicijai in Japan yra ¥8,807,376.

