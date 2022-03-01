Bendrovių katalogas
Farmers Business Network
Farmers Business Network Atlyginimai

Farmers Business Network atlyginimas svyruoja nuo $171,638 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $480,390 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Farmers Business Network. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/9/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $180K
Duomenų mokslininkas
$205K
Žmogiškieji ištekliai
$176K

Produkto vadovas
$199K
Programų vadovas
$281K
Personalo specialistas
$172K
Techninių programų vadovas
$480K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Farmers Business Network kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Farmers Business Network gauna Techninių programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $480,390. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Farmers Business Network yra $198,739.

