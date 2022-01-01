Bendrovių katalogas
Farfetch
Farfetch Atlyginimai

Farfetch atlyginimas svyruoja nuo $22,689 bendros metinės kompensacijos Reklamos tekstų rašytojas žemiausiame taške iki $198,900 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Farfetch. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/9/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Produkto vadovas
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Duomenų analitikas
Median $37.7K

Rinkodara
Median $105K
Projektų vadovas
Median $39.9K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $69.8K
Verslo analitikas
$111K
Reklamos tekstų rašytojas
$22.7K
Klientų aptarnavimas
$75.4K
Duomenų mokslo vadovas
$77.9K
Duomenų mokslininkas
$199K
Finansų analitikas
$54.2K
Žmogiškieji ištekliai
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Personalo specialistas
$85.4K
Sprendimų architektas
$79.4K
UX tyrinėtojas
$47.9K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Farfetch kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Farfetch gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $198,900. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Farfetch yra $54,174.

