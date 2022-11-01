Bendrovių katalogas
Fareportal
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Fareportal Atlyginimai

Fareportal atlyginimas svyruoja nuo $16,925 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $204,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Fareportal. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $16.9K
Produkto vadovas
Median $150K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Fareportal gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $204,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fareportal yra $150,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Fareportal

Susijusios bendrovės

  • Coinbase
  • Spotify
  • SoFi
  • Amazon
  • PayPal
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai