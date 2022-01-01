Bendrovių katalogas
Fanatics
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Fanatics Atlyginimai

Fanatics atlyginimas svyruoja nuo $7,881 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $305,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Fanatics. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $210K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Štabo vadovas
Median $65K
Duomenų mokslininkas
Median $238K
Rinkodara
Median $120K
Duomenų analitikas
Median $131K
Administracijos asistentas
$103K
Verslo analitikas
$7.9K
Duomenų mokslo vadovas
$164K
Žmogiškieji ištekliai
$163K
Produkto dizaineris
$151K
Personalo specialistas
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Techninių programų vadovas
$238K
UX tyrinėtojas
$125K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Fanatics kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Fanatics gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $305,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fanatics yra $156,975.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Fanatics

Susijusios bendrovės

  • Calm
  • Faire
  • McMaster-Carr
  • Staples
  • Bose
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai