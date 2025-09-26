Bendrovių katalogas
FamilySearch Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in United States FamilySearch įmonėje svyruoja nuo $112K iki $156K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą FamilySearch bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$120K - $141K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$112K$120K$141K$156K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Kokie yra karjeros lygiai FamilySearch?

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Duomenų mokslininkas på FamilySearch in United States ligger på en årlig total ersättning på $155,961. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på FamilySearch för Duomenų mokslininkas rollen in United States är $111,972.

