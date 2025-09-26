Bendrovių katalogas
Factorial Energy
Factorial Energy Mechanikos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Mechanikos inžinierius bendra kompensacija in United States Factorial Energy įmonėje svyruoja nuo $141K iki $197K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Factorial Energy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$153K - $185K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$141K$153K$185K$197K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Kokie yra karjeros lygiai Factorial Energy?

DUK

The highest paying salary package reported for a Mechanikos inžinierius at Factorial Energy in United States sits at a yearly total compensation of $197,200. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Factorial Energy for the Mechanikos inžinierius role in United States is $141,100.

Kiti ištekliai