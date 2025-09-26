Bendrovių katalogas
Vidutinė Automatikos inžinierius bendra kompensacija in United States Factorial Energy įmonėje svyruoja nuo $141K iki $197K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Factorial Energy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$153K - $185K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$141K$153K$185K$197K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Kokie yra karjeros lygiai Factorial Energy?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Automatikos inžinierius pozicijai Factorial Energy in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $197,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Factorial Energy Automatikos inžinierius pozicijai in United States yra $141,100.

