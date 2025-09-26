Bendrovių katalogas
Facet Wealth
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Grafikos dizaineris

  • Visi Grafikos dizaineris atlyginimai

Facet Wealth Grafikos dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Grafikos dizaineris bendra kompensacija in United States Facet Wealth įmonėje svyruoja nuo $107K iki $155K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Facet Wealth bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$121K - $140K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$107K$121K$140K$155K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Grafikos dizaineris pateikimų įmonėje Facet Wealth kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Facet Wealth?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Grafikos dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Grafikos dizaineris pozicijai Facet Wealth in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $154,700. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Facet Wealth Grafikos dizaineris pozicijai in United States yra $106,600.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Facet Wealth

Susijusios bendrovės

  • Snap
  • Amazon
  • DoorDash
  • Tesla
  • Uber
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai