F5 Networks
  • Atlyginimai
  • Sprendimų architektas

  • Visi Sprendimų architektas atlyginimai

F5 Networks Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas kompensacijos in United States paketo suma F5 Networks įmonėje yra $276K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą F5 Networks bendros kompensacijos paketuose.

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
F5 Networks
Solutions Architect
hidden
Iš viso per metus
$276K
Lygis
hidden
Bazinis
$220K
Stock (/yr)
$35K
Priedas
$21K
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
11+ Metai
Kokie yra karjeros lygiai F5 Networks?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

F5 Networks kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Debesų saugumo architektas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai F5 Networks in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $471,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija F5 Networks Sprendimų architektas pozicijai in United States yra $255,000.

Kiti ištekliai